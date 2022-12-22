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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Во Франции обсуждают беспрецедентный отпуск Ремзи - не появляется уже более 3 недель

22 Декабря 2022 • 11:54 Комментировать
Ницца
...
Ланс
1 3.25 X 2.90 2 2.50
29.12 23:00

Аарон Ремзи неудачно выступил на чемпионате мира, его команда, сборная Уэльса, вылетела с турнира уже после группового раунда, ключевой неудачей для нее стало поражение во втором туре группового раунда от Ирана.

Сразу после заключительного матча Ремзи отбыл из расположения сборной и... пропал. Он до сих пор не явился в расположение «Ниццы», но при этом в клубе уверяют, что никаких проблем с игроком нет, сообщает RMC Sport.

Напомним, что уже через неделю «Ницца», занимающая девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции, сразится с «Лансом», этот матч состоится 29 декабря. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аарон Ремзи
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НИЦЦА ЛАНС
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