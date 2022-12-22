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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Романцев: «Я бы не перевёл Роналду в запас, Криштиану принадлежит к касте неприкасаемых»

22 Декабря 2022 • 09:45 Комментировать (2)

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев рассказал, как относится к решению главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша. На чемпионате мира – 2022 специалист усадил в запас звездного нападающего Криштиану Роналду.

«Я бы не пошел на такое. Роналду - из тех, кто за счет невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу матча. Именно поэтому Криштиану принадлежит к касте неприкасаемых», - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Роналду в матчах плей-офф выходил на поле со скамейки запасных. В пяти поединках 37-летний форвард отметился лишь одним голом.

Португалия дошла на ЧМ до ¼ финала, где уступила Марокко со счетом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Олег Романцев
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Комментарии (2)
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wild cat
22 Декабря 2022 в 10:27
эх раманцэф..раманцэф..каста ни прикасаимых энта пракажоныя к каторым баялися фсё патхадить..))
overkill666
22 Декабря 2022 в 10:13
хз, без него Португалия приличнее смотрелась, как и в финале Евро, кстати )
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