Роналдиньо назвал следующего обладателя «Золотого мяча»

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо высказался о том, кто станет обладателем «Золотого мяча» в следующем году.

«Я думаю, что Лионель Месси получит восьмой «Золотой мяч». Он оформил дубль в финале чемпионата мира и стал обладателем трофея. Благодаря этому Лео войдет в историю», - передает слова бразильца портал Sportskeeda.

Напомним, что национальная команда Аргентины победила в финале чемпионата мира - 2022 сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.