Романцев оценил шансы Мбаппе стать лучшим футболистом мира

Экс-главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о нападающем «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе, который стал вице-чемпионом мира на мундиале в Катаре.

«У него все, чтобы стать лучшим в мире: скорость, техника, потрясающее голевое чутье, поставленный удар. Вспомните его второй гол в финале! Ему 24 года - все только начинается!» - передает слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти). В этом поединке Мбаппе отметился тремя забитыми мячами. Он стал лучшим бомбардиром турнира с восемью голами.