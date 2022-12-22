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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пост Месси с кубком мира установил рекорд во всех соцсетях

22 Декабря 2022 • 09:05 Комментировать (3)

Публикация Лионеля Месси с кубком мира набрала самое большое количество лайков во всех социальных сетях. Этот пост обновил все предыдущие рекорды, в том числе он быстрее всех набрал десять миллионов «сердечек» - за 39 минут. Сейчас у этой публикации 71 млн лайков.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. В финальном матче мундиаля, состоявшегося в Катаре, «альбиселесте» победили команду Франции. В игровое время была зафиксирована результативная ничья (3:3), а в серии пенальти южноамериканцы оказались точнее европейцев – 4:2.

Месси был признан лучшим футболистом турнира. 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (3)
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HG2017
22 Декабря 2022 в 09:37
А это что нибудь даёт?
overkill666
22 Декабря 2022 в 10:17
золотой мяч
HG2017
22 Декабря 2022 в 10:52
посту? или лайкеру?
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