Пост Месси с кубком мира установил рекорд во всех соцсетях

Публикация Лионеля Месси с кубком мира набрала самое большое количество лайков во всех социальных сетях. Этот пост обновил все предыдущие рекорды, в том числе он быстрее всех набрал десять миллионов «сердечек» - за 39 минут. Сейчас у этой публикации 71 млн лайков.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. В финальном матче мундиаля, состоявшегося в Катаре, «альбиселесте» победили команду Франции. В игровое время была зафиксирована результативная ничья (3:3), а в серии пенальти южноамериканцы оказались точнее европейцев – 4:2.

Месси был признан лучшим футболистом турнира. 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.