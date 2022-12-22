Бьянки: «Месси чемпион, но Марадона всё равно - лучший»

Бывший футболист и наставник «Наполи» Оттавио Бьянки прокомментировал итоги чемпионата мира. Бьянки тренировал «Наполи» в ту славную пору, когда команда выиграла свой первый чемпионат Италии благодаря гениальной игре Марадоны. Он считает, что Марадона все равно остается непревзойденным гением, если сравнивать его с Месси.

- Мне смешно, когда люди сравнивают Марадону с Месси. Месси - чемпион, но у каждой эпохи свои герои, хотя я честно скажу - то, что я видел с Марадоной, убедило меня в том, что он лучший за всю историю футбола. Но это не значит, что в будущем не появится другой подобный экстра-футболист, - заявил Бьянки в эфире Radio Marte.