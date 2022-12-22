Казанский назвал лучшего тренера ЧМ-2022

Комментатор Денис Казанский рассказал, кого считает лучшим тренером чемпионата мира – 2022. Напомним, что триумфатором турнира стала национальная команда Аргентины.

«Скалони - лучший тренер. Сто процентов! Аргентина - самая тренерская команда из участников мундиаля. Она как трансформер, постоянно меняется. Состав угадать невозможно», - передает слова комментатора «Спорт-экспресс».

В финале чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Франции. Южноамериканцы одолели европейцев в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.