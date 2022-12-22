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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Форвард сборной Германии: «Порой нам желают провала, а не успеха»

22 Декабря 2022 • 08:22 Комментировать

Форвард сборной Германии Никлас Фюллькруг высказался о реакции общественности на провальное выступление «бундестим» на чемпионате мира – 2022.

«Мне не понравилось, как восприняли неудачу сборной на мундиале в Катаре. Такое впечатление, что порой нам желают провала, а не успешного выступления. Не понимаю, почему так происходит. Могу сказать за нас, что мы очень гордимся играть в футболке национальной команды. Но на чемпионате мира был настоящий позор», - передает слова нападающего T-Online.

Напомним, что сборная Германии сенсационно не смогла выйти из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой. Немцы финишировали на третьем месте в квартете.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Никлас Фюллькруг
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