Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста в истории

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер выбрал лучшего игрока в истории мирового футбола.

Паркер сказал, что величайшим футболистом всех времён для него является аргентинец Лионель Месси, который на протяжении долгих лет добивался каких-то невероятных результатов. Экс-защитник «красных дьяволов» отметил, что с большим уважением относится к Месси.

«На том же уровне находился и бразилец Роналдо, который в похожем стиле игрался со своими соперниками», - добавил Паркер.

Напомним, что 35-летний аргентинский футболист недавно выиграл со своей национальной командой катарский чемпионат мира.