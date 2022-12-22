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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего футболиста в истории

22 Декабря 2022 • 05:38 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Паркер выбрал лучшего игрока в истории мирового футбола.

Паркер сказал, что величайшим футболистом всех времён для него является аргентинец Лионель Месси, который на протяжении долгих лет добивался каких-то невероятных результатов. Экс-защитник «красных дьяволов» отметил, что с большим уважением относится к Месси.

«На том же уровне находился и бразилец Роналдо, который в похожем стиле игрался со своими соперниками», - добавил Паркер.

Напомним, что 35-летний аргентинский футболист недавно выиграл со своей национальной командой катарский чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Пол Паркер
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