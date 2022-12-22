Титов – о ЧМ-2022: «Мы видели, как всё было здорово и идеально, скандалов не было»

Бывший полузащитник национальной сборной России Егор Титов высказался об организации чемпионата мира - 2022 Катаром.

Специалист вспомнил об опасениях касательно проведения главного футбольного турнира четырёхлетия в арабской стране, особенно сильно придаваемых огласке представителями европейских сборных.

«Но мы видели, как всё было здорово и идеально, скандалов не было. Что ещё надо? Стадионы великолепные. Погода классная!» - приводит слова Титова «РБК Спорт».

По итогам соревнования обладателями золотых медалей стали футболисты и тренеры национальной сборной Аргентины.