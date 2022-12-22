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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Титов: «Фактор ди Марии никак не повлиял»

22 Декабря 2022 • 00:54 Комментировать (1)

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал роль Анхеля ди Марии в сборной Аргентины.

«Вообще фактор ди Марии никак не повлиял. Если бы не было Месси, тогда да, это сразу было понятно», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист не считает, что полузащитник аргентинской команды был в лучшей форме во время выступления на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Эксперт отметил, что роль Лионеля Месси в аргентинском коллективе была куда более значимой, чем роль Анхеля ди Марии.

Сборная Аргентины 18 декабря стала чемпионом мира впервые с 1986 года. В финале аргентинцы переиграли французов (3:3, 4:2 пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Анхель Ди Мария Егор Титов
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Комментарии (1)
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ARTUR
22 Декабря 2022 в 00:59
Да ладно .. выставили Титова каким то балванчиком , ди Ма просидел с травмой , конечно его вклад в весь путь меньше Месси , но он это компенсировал в решающем матче , лучший его матч за 2022, сто пудово .
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