Титов: «Фактор ди Марии никак не повлиял»

Двукратный обладатель кубка России в составе московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал роль Анхеля ди Марии в сборной Аргентины.

«Вообще фактор ди Марии никак не повлиял. Если бы не было Месси, тогда да, это сразу было понятно», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист не считает, что полузащитник аргентинской команды был в лучшей форме во время выступления на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Эксперт отметил, что роль Лионеля Месси в аргентинском коллективе была куда более значимой, чем роль Анхеля ди Марии.

Сборная Аргентины 18 декабря стала чемпионом мира впервые с 1986 года. В финале аргентинцы переиграли французов (3:3, 4:2 пен).