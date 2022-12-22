​«Я девушка лучшего футболиста в мире»: Джорджина вспомнила, как полюбила Роналду

Джорджина Родригес, вторая половинка звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, высказалась об их отношениях.

«Мы с Криштиану влюбились друг в друга с первого взгляда. Когда я впервые увидела его, показалось, что время остановилось. Я никогда не видела такого красивого мужчину. И да, я девушка лучшего футболиста в мире», - рассказала Джорджина в интервью для Elle.

Криштиану Роналду уже месяц не имеет клубной прописки. В ближайшее время португалец может подписать контракт с «Аль-Насром». Сообщалось, что Роналду уже прилетел в Саудовскую Аравию для ведения переговоров.