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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Игрок сборной Аргентины «сгорел» на солнце

21 Декабря 2022 • 23:35 Комментировать

Полузащитник национальной сборной Аргентины Алехандро Гомес пожаловался в социальных сетях на серьёзные солнечные ожоги. Футболист «сгорел», как говорят в народе, во время праздничного парада «альбиселесте». Гомес ездил на крыше автобуса без футболки, за что и поплатился.

На чемпионате мира в Катаре Алехандро Гомес сыграл в двух матчах – против Саудовской Аравии в группе и против Австралии в 1/8 финала. Результативными действиями представитель «Севильи» не отмечался.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года. Миллионы людей во вторник вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать триумф команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Алехандро Гомес
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