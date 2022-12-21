​Игрок сборной Аргентины «сгорел» на солнце

Полузащитник национальной сборной Аргентины Алехандро Гомес пожаловался в социальных сетях на серьёзные солнечные ожоги. Футболист «сгорел», как говорят в народе, во время праздничного парада «альбиселесте». Гомес ездил на крыше автобуса без футболки, за что и поплатился.

На чемпионате мира в Катаре Алехандро Гомес сыграл в двух матчах – против Саудовской Аравии в группе и против Австралии в 1/8 финала. Результативными действиями представитель «Севильи» не отмечался.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года. Миллионы людей во вторник вышли на улицы Буэнос-Айреса, чтобы отпраздновать триумф команды.