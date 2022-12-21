Дежага не может покинуть Иран

Вингер ахвазского «Фулада» Ашкан Дежага, ранее выступавший в «Герте», «Вольфсбурге» и «Фулхэме», не может покинуть Иран из-за запрета на выезд. Об этом сообщает Sport Bild.

По информации Deutsche Welle данный запрет связан с участием футболиста в митинге против нынешних иранских властей, который ранее состоялся у Бранденбургских ворот в Берлине. Последствия выражения протеста подобным образом также коснулись участия Дежаги в тренировочных сборах с национальной сборной Ирана в Дохе – спортсмен не смог принять в них участия.

На ЧМ-2022 иранская команда не сумела выйти из группы с Англией, США и Уэльсом.