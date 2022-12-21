​Трезеге: «Рабио – игрок мирового класса»

Известный в прошлом футболист национальной сборной Франции Давид Трезеге похвалил полузащитника Адриена Рабио.

«В Италии, возможно, Рабио подвергался критике, но во Франции всё совершенно по-другому. Он игрок мирового класса, невероятный игрок. Сейчас он оценит свои возможности и снова станет важным футболистом, которым всегда был», - сказал Трезеге в интервью Sky Sport Italia.

Действующий контракт Адриена Рабио с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что туринский клуб будет открыт к продаже Рабио нынешней зимой, чтобы что-то заработать на трансфере.