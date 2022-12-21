Федерация футбола Португалии оказывает давление на Жозе Моуринью, которого они хотят видеть главным тренером национальной сборной. Понятно, что Особенному было бы сложно совмещать работу в «Роме» и в сборной Португалии. Вероятно, Моуринью придётся сделать выбор.

Как сообщает Sky Sport Italia, в португальской федерации хотят, чтобы Моуринью принял решение как можно скорее. Футбольные руководители Португалии готовы подождать Жозе, но только до лета. В таком случае в ближайшие полгода португальской сборной будет рулить Руй Жорже, который сейчас возглавляет молодёжку.

Контракт между Жозе Моуринью и «Ромой» рассчитан до конца сезона 2023/2024.