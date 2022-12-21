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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Близкий к Роналду журналист нашёл новый повод упрекнуть Месси

21 Декабря 2022 • 22:28 Комментировать (1)

Криштиану Роналду до сих пор не сделал ни одной публикации в социальных сетях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. А вот журналист Пирс Морган, который находится в прекрасных отношениях с португальцем, то и дело в своих публикациях пытается уколоть Лионеля Месси.

Морган уже не раз писал о том, что он не считает Лионеля Месси величайшим игроком всех времён. Журналист ставит на первое место своего приятеля – Роналду.

Теперь Пирс Морган обратил своё мнение на тот факт, что во время праздничного парада вратарь Эмилиано Мартинес держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Лионель Месси при этом находился рядом.

«Почему Месси позволяет Мартинесу так издеваться и унижать Мбаппе? Они же партнёры по «ПСЖ». Это странно и некрасиво», - написал Морган в социальных сетях, упрекая аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Пирс Морган
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 22:55
Это была не кукла )))) это была просто обезьянка ,игрушка )) но морган в ней увидел мбапу ..)))
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