​Близкий к Роналду журналист нашёл новый повод упрекнуть Месси

Криштиану Роналду до сих пор не сделал ни одной публикации в социальных сетях после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. А вот журналист Пирс Морган, который находится в прекрасных отношениях с португальцем, то и дело в своих публикациях пытается уколоть Лионеля Месси.

Морган уже не раз писал о том, что он не считает Лионеля Месси величайшим игроком всех времён. Журналист ставит на первое место своего приятеля – Роналду.

Теперь Пирс Морган обратил своё мнение на тот факт, что во время праздничного парада вратарь Эмилиано Мартинес держал в руках куклу с лицом Килиана Мбаппе. Лионель Месси при этом находился рядом.

«Почему Месси позволяет Мартинесу так издеваться и унижать Мбаппе? Они же партнёры по «ПСЖ». Это странно и некрасиво», - написал Морган в социальных сетях, упрекая аргентинца.