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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Месси лучше Роналду, считает Верон

21 Декабря 2022 • 21:46 Комментировать

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон взялся расставить по местам некоторых из наиболее известных игроков в истории футбола.

По словам Верона, Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду. При этом Верон не считает, что Лионель Месси превосходит Диего Марадону – он поставил их на один уровень. Слова экс-игрока «Интера» приводит на своих страницах Marca.

Напомним, что сборная Аргентины в конце прошлой недели завоевала кубок мира. В финальном матче Лионель Месси и компания обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. «Альбиселесте» завоевали этот трофей впервые с 1986 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Хуан Себастьян Верон
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