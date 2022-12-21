​Месси лучше Роналду, считает Верон

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Себастьян Верон взялся расставить по местам некоторых из наиболее известных игроков в истории футбола.

По словам Верона, Лионель Месси превосходит Криштиану Роналду. При этом Верон не считает, что Лионель Месси превосходит Диего Марадону – он поставил их на один уровень. Слова экс-игрока «Интера» приводит на своих страницах Marca.

Напомним, что сборная Аргентины в конце прошлой недели завоевала кубок мира. В финальном матче Лионель Месси и компания обыграли Францию в серии послематчевых пенальти. «Альбиселесте» завоевали этот трофей впервые с 1986 года.