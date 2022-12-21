​Карпин: «Обращал внимание на Месси»

Рулевой национальной сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, переживал ли он на чемпионате мира за Испанию.

Стоит сказать, что в своё время Валерий Карпин выступал в Испании – и как футболист, и как тренер.

«Смысл мне за них переживать? Наверное, обращал внимание на испанскую сборную. Обращал внимание на Месси. Все, с кем я общался, болели за сборную Аргентины из‑за Месси», - слова Карпина из эфира «Матч Премьер» приводит sport24.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Лионель Месси был признан лучшим футболистом турнира.