Криштиану Роналду является одним из самых известных футболистов в истории. При этом он уже целый месяц находится без клуба, что не может не удивлять. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях поделился новой информацией о будущем Роналду.

По данным журналиста, представители «Аль-Насра» подтвердили окружению Роналду своё намерение осуществить подписание игрока. Предложение о контракте на два года остаётся в силе, и саудовский клуб не собирается сдаваться.

Отмечается, что Криштиану Роналду примет решение в ближайшие дни, дождавшись возможных сигналов от клубов Европы.