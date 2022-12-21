Широков высказался об игре сборной Германии на ЧМ-2022

Экс-полузащитгник петербургского «Зенита» Роман Широков высказался об игре сборной Германии на чемпионате мира - 2022.

«Немцы сами себя наказали, они были достойны того, чтобы пройти далеко по сетке. Это хорошая сборная: много молодых ребят, есть опыт, игра неплохая, но минутная расслабленность в матче с Японией стоила выхода из группы», — цитирует бывшего капитана сборной России издание «РБ Спорт».

Напомним, что четырёхкратные чемпионы мира второй мундиаль подряд завершили после первого этапа, не выйдя из группы с Испанией, Японией и Коста-Рикой.