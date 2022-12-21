В Аргентине могут пойти на очень сильный шаг, чтобы подчеркнуть значимость Лионеля Месси для национальной сборной и для страны в целом. Как сообщает на своих страницах El Financiero, лицо Месси могут начать печатать на деньгах. Речь идёт о купюре в 1000 песо, поскольку для властей важно, чтобы номинал банкноты начинался с числа «10».

Отмечается, что аргентинский банк в своё время выпускал памятные монеты, когда национальная сборная страны в 1978 году впервые стала чемпионом мира.

За последние годы Лионель Месси помог сборной Аргентины выиграть Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира.