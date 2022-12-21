Червиченко: Если Роналду поздравит Месси, то только ради пиара

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, должен ли португалец Криштиану Роналду поздравить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира – 2022.

«Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он черт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил свое величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Рад, что все так и произошло», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, самовлюбленность Роналду не позволит ему поздравить Месси, но если это и произойдет, то португалец сделает это только ради пиара.

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.) в финале чемпионата мира – 2022 и завоевала трофей.