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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Червиченко: Если Роналду поздравит Месси, то только ради пиара

21 Декабря 2022 • 16:44 Комментировать (1)

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, должен ли португалец Криштиану Роналду поздравить нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с победой на чемпионате мира – 2022.

«Должен ли Роналду поздравить Месси? Да он черт. Я болел за Месси и очень хотел, чтобы он закрепил свое величие, чтобы вопрос о том, кто более великий, был снят. Рад, что все так и произошло», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, самовлюбленность Роналду не позволит ему поздравить Месси, но если это и произойдет, то португалец сделает это только ради пиара.  

Напомним, сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.) в финале чемпионата мира – 2022 и завоевала трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Португалии Андрей Червиченко
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Комментарии (1)
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ингерман
21 Декабря 2022 в 17:14
ай пузырь а с какова хрена он должен ево вашпе паздравлять.. )))
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