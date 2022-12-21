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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Росси считает, что Эмилиано Мартинесу нужно поставить памятник

21 Декабря 2022 • 15:57 Комментировать

Экс-нападающий сборной Италии Джузеппе Росси высказался об игре вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года.

Росси написал в социальной сети, что Мартинесу необходимо поставить памятник после такой игры на мундиале.

На минувшем чемпионате мира 30-летний вратарь сыграл во всех семи матчах турнира, в которых пропустил восемь мячей и три раза смог сохранить свои воротам «сухими». Помимо этого, Мартинес отбил несколько одиннадцатиметровых ударов в сериях послематчевых пенальти и был признан лучшим вратарем мундиаля.

Напомним, в финале турнира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пен.) и стала чемпионом мира.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Джузеппе Росси Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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