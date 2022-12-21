Росси считает, что Эмилиано Мартинесу нужно поставить памятник

Экс-нападающий сборной Италии Джузеппе Росси высказался об игре вратаря аргентинцев Эмилиано Мартинеса на чемпионате мира 2022 года.

Росси написал в социальной сети, что Мартинесу необходимо поставить памятник после такой игры на мундиале.

На минувшем чемпионате мира 30-летний вратарь сыграл во всех семи матчах турнира, в которых пропустил восемь мячей и три раза смог сохранить свои воротам «сухими». Помимо этого, Мартинес отбил несколько одиннадцатиметровых ударов в сериях послематчевых пенальти и был признан лучшим вратарем мундиаля.

Напомним, в финале турнира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пен.) и стала чемпионом мира.