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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов: «На ЧМ-2022 меня удивил Гризманн»

21 Декабря 2022 • 13:08 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, какой футболист удивил его на чемпионате мира 2022 года.

«Как бы парадоксально ни звучало, но меня удивил Антуан Гризманн. В каждом моменте находился там, где нужно, — я просто смотрел с открытым ртом. И не понимал, что, оказывается, так можно», — цитирует Баженова «Чемпионат».

По словам функционера, он не думал, что в таком возрасте игрок может показывать такой уровень, ведь ему сменили позицию, и он стал главным связующим звеном между обороной и атакой.

31-летний Гризманн провел на минувшем турнире семь матчей и сделал три ассиста. Сборная Франции стала обладателем серебряных медалей, уступив в финале мундиаля Аргентине (3:3, 2:4 по пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Мадрид Сборная Франции Никита Баженов Антуан Гризманн
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