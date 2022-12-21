Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью порталу «Евро-футбол.Ру» поделился впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

- Каким вам запомнился этот чемпионат мира?

- Это был какой-то сумасшедший чемпионат. Абсолютно непредсказуемый с самого начала. Даже на групповом этапе. Было столько неожиданностей. Даже Аргентина проиграла Саудовской Аравии. Южная Корея заявила о себе. Было много сборных, которые хорошо проявили себя на старте турнира. Но чемпионат мира длительный и важно сохранять свои силы. Многие этого не понимают. Например, марокканцы. Они побегали, а потом сдулись. Аргентина наоборот - начала чемпионат неважно. Все подумали, что она ничего не покажет, что это команда одного Месси. Но оказалось все наоборот. Поэтому я и стал говорить о сохранении сил. Это важный период, потому что климатические условия не очень подходящие для некоторых команд. Плюс часовой пояс. Надо адаптироваться, а быстро этого не получается. Но ведь очень важно распределить свои силы на весь чемпионат. Это очень сложно. Ведь каждый хочет себя показать, сразу начинает выкладываться полностью, бегает. А потом запас кончается. Некоторые сыграли на везении, как хорваты. В предварительных матчах они отмазывались от 0:2, потом доводили дело до серии пенальти и выигрывали. У меня было больше симпатии к французам. Там мощная линия нападения: Дембеле справа, Мбаппе слева. Сильные ребята. Но когда я посмотрел, как играет Аргентина - это не команда одного футболиста. Конечно, на Месси они играют, но надеются не только на него, а на команду. Месси оказался командным игроком. Он провел большую работу над собой, заслужил авторитет у сборной. Сам забивал и отдавал мячи. Это не Роналду, на которого играет вся команда. Поэтому они и потерпели поражение. А здесь командной игрой аргентинцы всех покорили. Многие болели за эту сборную во всем мире. А Франции повезло. В одном матче она забила ненормальные голы, которые не должны были залетать.

- Многие ждали прорыва от Роналду, но у него не получилось. Он разочаровал?

- Я знал, что у него ничего не получится, потому что слишком много амбиций. Он много сил потратил на скандальные истории, разрыв контракта. Когда футболист начинает заниматься дрязгами, то все заканчивается. Он никогда особенно и не двигался, играл на чистых мячах. На него должны были работать. А сам он физически не смог. Даже на лавке сидел. Правильно его не выпускали. Без него выиграли один матч. Он и не нужен был. Нужны были беговые ребята, которые двигаются хорошо, терзают защиту. Как французы.

- Какие сборные стали для вас открытием?

- Аргентина. Марокко постольку поскольку. У них первые, пробные шаги. Они сами обалдели от того, что сделали. Думали, что так и будут дальше идти. Но сейчас беготней не возьмешь. На дальних стадиях играет роль класс футболистов и техника. Техника была, но когда движение заканчивалось - все прекращалось. Физика нужна в первую очередь.

- Но они практически вообще не пропускали на этом чемпионате.

- Это так. Только в последнем матче устали и сдулись. Они хорошо организовали оборону, отнимали мячи почти без нарушения правил. Но когда физика стала садиться, они больше не смогли работать.

- Каких футболистов вы могли бы отметить?

- Мбаппе и Месси очень понравились. Были еще интересные ребята, но не такого уровня.

- Какие сборные вас разочаровали?

- Португальцы, которые делали ставку на Роналду. Испанцы немного. От бразильцев я не ожидал такой инертной игры. Они никогда так не играли. Они должны все время атаковать. А тут поперек и назад играли. Нет у них ярких звезд, кто мог бы впереди решить игру. На этом они и погорели.

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- Вы не назвали немцев, которые не смогли выйти из группы.

- Правильно их наказали. Нечего рты открывать. Надо заниматься футболом, а не политикой. А у них, видимо, есть какой-то человек, который науськивал на это дело. Вот они и поддались на провокации. Футбол отошел на второй план. Поэтому все закономерно.

- Впервые в истории чемпионат мира проходил зимой. Как оцените этот факт? Какие плюсы и минусы увидели?

- Может, это и правильно - проводить чемпионат мира зимой. Правда, не везде это возможно. А так, все команды показали то, что наработали за сезон. Никто не берег себя и полностью расходовал силы, чтобы показать себя и повысить свои котировки.

- Пишут, что ФИФА хочет проводить чемпионаты мира раз в три года. Как вам такая идея?

- Нет. Это не пойдет. Пусть будет, как было. Чемпионат Европы через два года. А потом чемпионат мира. А три года - ни то, ни се.

Елена Григорьевская