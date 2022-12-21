Стрепетов назвал главные разочарования ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита», а ныне эксперт Алексей Стрепетов рассказал журналистам о сборных, которые разочаровали его на катарском чемпионате мира.

Стрепетов сказал«РБ-Спорту», что его неприятно удивила, что практически все европейские сборные провалились. Эксперт отметил, что не оправдали ожиданий немцы, откровенно провалились датчане, большего ждали от Польши и Испании.

«Для меня главным разочарованием стала плохая функциональная готовность европейских сборных к катарскому мундиалю», - добавил Стрепетов.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины в серии пенальти сумела расправиться с французами.