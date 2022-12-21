Кавазашвили: «Марадона - сверхчеловек»

После того как аргентинская сборная выиграла чемпионский титул в Катаре, помимо имен действующих героев команды, часто упоминается имя Диего Марадоны. Бывший советский футболист Анзор Кавазашвили пояснил, почему Марадона до сих пор занимает особое место в сердцах болельщиков, и даже при всех успехах Лионеля Месси люди, знавшие и игравшие с Марадоной, не могут ставить нынешнего лидера аргентинской сборной в один ряд с тем, кто сотворил «руку Бога» и самый красивый гол в истории чемпионатов мира в одном и том же матче.

- Он сверхчеловек, в котором были объединены спортивные и человеческие качества, которые принесли ему народную любовь. Марадона превзошел абсолютно всех по эксцентричному поведению на футбольном поле и в жизни: поведение, забитый рукой мяч, сумасшедший дриблинг на скорости, который я еще ни у кого никогда не видел. Он единственный и неповторимый в данном вопросе футболист, - цитирует слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Напомним, что Марадона сыграл в составе аргентинской сборной на четырех чемпионатах мира - в 1982 он запомнился удалением с поля, в 1986 принес Аргентине Кубок мира, через четыре года вывел ее в финал, но в 1994 был уличен в применении запрещенных веществ и изгнан из команды, что многие сочли расправой со стороны ФИФА за строптивость игрока.