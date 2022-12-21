Вальдано высказался о провале Бразилии на чемпионате мира

Бывший аргентинский футболист Хорхе Вальдано поделился мнением о неудачном выступлении сборной Бразилии на чемпионате мира – 2022.

«Результат Бразилии – большое разочарование. Наверное, самое огромное на мундиале. Это была самая талантливая команда в Катаре, которая имела в нападении шикарное трио. Даже в запасе у них были звездные игроки.

В серии пенальти с Хорватией Неймар должен был первым подойти к точке, но оказался пятым в списке бьющих. Он просто захотел славы. В итоге сборная осталась ни с чем», - цитирует Вальдано Cope.

Бразилия вылетела на стадии ¼ финала, проиграв хорватам (1:1, 2:4 пен.).