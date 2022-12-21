«Ювентус» остаётся лидером европейского футбола по количеству выступавших за него действующих чемпионов мира

Если в клубном европейском футболе «Ювентусу» далеко до вершин, команда лишь дважды побеждала в Кубке или Лиге чемпионов, причем первая победа была омрачена трагедией «Эйзеля», то по другому, связанному с чемпионатами мира параметру «Ювентус» - вне конкуренции.

Дело в том, что в составе «Ювентуса» в общей выступали 27 игроков, становившихся чемпионами мира - речь идет именно о выступлениях за тот или иной клуб в момент выигрыша чемпионата мира, не до или после.

В составе «Юве» это бывшие игроки клуба, такие как Бертолини, Варглиен, Калигарс, Борель, Кобми, Феррари, Монти, Орси и Росетта - все 1934 год, затем Фони и Рава - 1938 год, Дзофф, Кабрини, Джентиле, Ширеа, Тарделли и Росси - 1982 год.

Далее Дешам и Зидан за Францию (1998 год), Буффон, Каннаваро, Дель Пьеро, Каморанези и Дзамбротта в 2006 голу, Матюиди за Францию в 2018 году, а также Паредес и ди Мария с Аргентиной сейчас, в 2022 году.

Ближайший преследователь - это мюнхенская «Бавария» с 24 игроками.