Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Ювентус» остаётся лидером европейского футбола по количеству выступавших за него действующих чемпионов мира

21 Декабря 2022 • 03:40 Комментировать

Если в клубном европейском футболе «Ювентусу» далеко до вершин, команда лишь дважды побеждала в Кубке или Лиге чемпионов, причем первая победа была омрачена трагедией «Эйзеля», то по другому, связанному с чемпионатами мира параметру «Ювентус» - вне конкуренции.

Дело в том, что в составе «Ювентуса» в общей выступали 27 игроков, становившихся чемпионами мира - речь идет именно о выступлениях за тот или иной клуб в момент выигрыша чемпионата мира, не до или после.

В составе «Юве» это бывшие игроки клуба, такие как Бертолини, Варглиен, Калигарс, Борель, Кобми, Феррари, Монти, Орси и Росетта - все 1934 год, затем Фони и Рава - 1938 год, Дзофф, Кабрини, Джентиле, Ширеа, Тарделли и Росси - 1982 год.

Далее Дешам и Зидан за Францию (1998 год), Буффон, Каннаваро, Дель Пьеро, Каморанези и Дзамбротта в 2006 голу, Матюиди за Францию в 2018 году, а также Паредес и ди Мария с Аргентиной сейчас, в 2022 году.

Ближайший преследователь - это мюнхенская «Бавария» с 24 игроками.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
03:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский назвал главное разочарование ЧМ-2022
03:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Марадона - сверхчеловек»
03:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вальдано высказался о провале Бразилии на чемпионате мира
03:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси побил рекорд «яйца»
03:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Казанский назвал футболиста, который лучше Месси
03:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Ювентус» остаётся лидером европейского футбола по количеству выступавших за него действующих чемпионов мира
03:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария предсказал свой гол и победу Аргентины в финале чемпионата мира
03:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе обратился к поклонникам в день рождения
03:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Месси - величайший человек»
02:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-капитан «Наполи»: «Месси всё равно не стать в один ряд с Марадоной»
02:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​На Корсике отпраздновали поражение сборной Франции в финале чемпионата мира видео
02:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бывший капитан «Наполи»: «Марадона был бы доволен»
02:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Брёйне: «Чемпионат мира – полное разочарование для Бельгии»
02:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Пиччиридду» - в «Палермо» поздравили Дибалу
01:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси прибыл в родной Росарио после чемпионского парада в столице
Все новости
Рекомендуем