Мбаппе обратился к поклонникам в день рождения

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе отметил день рождения. Во вторник, 20 декабря, звездному футболисту исполнилось 24 года.

Французский игрок опубликовал в социальных сетях пост, в котором поблагодарил всех за поздравления.

«24. Спасибо вам за ваши сообщения», - гласит сообщение нападающего.

На завершившемся чемпионате мира – 2022 в Катаре Мбаппе стал лучшим бомбардиром. Форвард отметился восемью забитыми мячами на мундиале.

Сборная Франции стала серебряным призером чемпионата мира, проиграв в финальном поединке команде Аргентины (3:3, 2:4 по пенальти).