Де Брёйне: «Чемпионат мира – полное разочарование для Бельгии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с журналистами, высказавшись на тему ЧМ-2022 и возвращения клубного футбола.

Сборная Бельгии с де Брёйне не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате мира в Катаре, что позволило 31-летнему игроку вернуться в расположение «горожан» раньше запланированного.

«Мы провели разочаровывающий мундиаль. Предыдущие турниры были для нас успешными, но ЧМ-2022 никак нельзя поставить с ними в один ряд.

Теперь я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Надеюсь, мы продолжим в том же духе, что и до перерыва, и тогда у нас будут хорошие шансы побороться за трофеи», – приводит журналист Джек Гаган слова де Брёйне.

Уже 22 декабря команда Хосепа Гвардиолы сыграет в Кубке лиги против «Ливерпуля».