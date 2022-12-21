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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Брёйне: «Чемпионат мира – полное разочарование для Бельгии»

21 Декабря 2022 • 02:11 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ливерпуль
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22.12 23:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с журналистами, высказавшись на тему ЧМ-2022 и возвращения клубного футбола.

Сборная Бельгии с де Брёйне не смогла преодолеть групповой этап на чемпионате мира в Катаре, что позволило 31-летнему игроку вернуться в расположение «горожан» раньше запланированного.

«Мы провели разочаровывающий мундиаль. Предыдущие турниры были для нас успешными, но ЧМ-2022 никак нельзя поставить с ними в один ряд.

Теперь я полностью сосредоточен на «Манчестер Сити». Надеюсь, мы продолжим в том же духе, что и до перерыва, и тогда у нас будут хорошие шансы побороться за трофеи», – приводит журналист Джек Гаган слова де Брёйне.

Уже 22 декабря команда Хосепа Гвардиолы сыграет в Кубке лиги против «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Бельгии Кевин де Брёйне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЛИВЕРПУЛЬ
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