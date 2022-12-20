Сёмин: «Саудовская Аравия и Марокко меня удивили»

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказал своё мнение о национальных сборных Марокко и Саудовской Аравии.
Специалист признался, что на него во время катарского чемпионата мира произвели впечатление очень многие коллективы, но особенно в этом ряду эксперт выделил команды из Марокко и Саудовской Аравии.
Первые были идеально готовы физически и здорово смотрелись как единый механизм, а вторые удивили тактикой и подходом к игре, что позволило им обыграть будущих чемпионов мира сборную Аргентины.
«Поэтому Саудовская Аравия и Марокко меня удивили», - приводит слова Сёмина «Чемпионат».
Бан пользователя