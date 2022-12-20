​Мартинес на параде сборной Аргентины получил куклу с фото Мбаппе

В социальных сетях продолжают появляться фотографии с праздничного парада сборной Аргентины в Буэнос-Айресе. На одном из снимков видно, как вратарь Эмилиано Мартинес держит в руках куклу, на которую наклеили фотографию лица Килиана Мбаппе. Очевидно, что аргентинский футболист не приносил куклу с собой – ему её бросили болельщики из толпы.

Напомним, что в воскресенье сборная Аргентины обыграла Францию в финале чемпионата мира по пенальти после ничьей 3:3. Все три гола за французов на свой счёт записал Килиан Мбаппе. Нападающий стал лучшим бомбардиром прошедшего чемпионата мира в 8 голами.