Кормильцев назвал главное разочарование ЧМ-2022

Бывший игрок столичного «Торпедо» Сергей Кормильцев назвал главное разочарование катарского чемпионата мира.

«Главное разочарование — сборная Бельгии. Для меня Кевин де Брёйне — такой футболист знаковый, смотрю много его игр. И я верил, что он проявит себя, но... Плюс, конечно, Испания огорчила — этот её футбол, наверное, уже отмирает», — приводит слова экс-футболиста «автозаводцев» издание «РБ Спорт».

Напомним, что на прошедшем мундиале бронзовые медалисты российского турнира не смогли выйти из группы, набрав четыре очка. Испания же вылетела на стадии 1/8 финала, сенсационно уступив сборной Марокко в серии пенальти.