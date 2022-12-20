Криштиану Роналду уже в ближайшие дни может подписать контракт с «Аль-Насром». Информацию, которая уже не впервые проскакивала в СМИ, подтверждает ещё один источник – Foot Mercato.

По данным издания, Роналду изначально не хотел ехать в Саудовскую Аравию. Португалец надеялся получить предложение в Европе. Тем не менее, за последние недели Роналду не получил никаких сигналов из европейских клубов, в частности от «Челси» и «Спортинга». Как следствие, Роналду изменил своё решение – с каждым днём он стал всё сильнее склоняться к открытию для себя новой футбольной среды, пускай и менее статусной.