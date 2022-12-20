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Месси или Роналду: Руни выбрал, кто лучше

20 Декабря 2022 • 20:53 Комментировать (2)

Экс-форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни провел параллель между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Уважительно отношусь к Криштиану и понимаю тех людей, которые считают его лучшим. Я принимаю их мнение, но Месси совсем другой. Я противостоял ему несколько раз, и он показал, как умеет отбирать и контролировать мяч. Лео вел игру, помогал партнерам и забивал. К нему невозможно приблизиться. У него всегда все под контролем. Если Месси владеет мячом, он будет определять ход встречи. Тяжело быть в роли его соперника», - передает слова Уэйна The Times.

Месси вместе с Аргентиной стал триумфатором чемпионата мира – 2022. В финале «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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ARTUR
20 Декабря 2022 в 21:06
мог бы сказать что Криш красивее хотя бы )))
CHegevarra007
20 Декабря 2022 в 21:54
Это к Алекс72, он даже ботексом Криша восхищается. Ну а Кришу просто надо было элементарно не рассираться со всеми подряд.
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