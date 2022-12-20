Кавазашвили оценил шансы Месси сыграть на ЧМ-2026

Экс-вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, сыграет ли аргентинец Лионель Месси на следующем чемпионате мира. Мундиаль состоится в 2026 году, тогда нападающему будет 39 лет.

«Месси на следующем чемпионате мира? Честно говоря, считаю, что повторить он не сможет, потому что возраст не позволит. 4 года - это очень долго», - передает слова Кавазашвили Betonmobile.ru.

Месси в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира на турнире в Катаре. В финальном матче южноамериканцы победили французов (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам турнира Лео стал лучшим игроком.