Ферстаппен высказался о соперничестве Месси и Роналду

Известный гонщик «Формулы 1» Макс Ферстаппен поделился мнением о том, кто круче: Лионель Месси или Криштиану Роналду.

«Очень разные футболисты. Мне трудно выбирать между ними. У Месси больше таланта, чем у Роналду. В то же время Криштиану постоянно работает, чтобы прогрессировать. То, что КриРо делает в таком возрасте, - просто невероятно», - передает слова гонщика GP Fans.

Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче южноамериканцы одолели Францию (3:3, 4:2 пен.).

Роналду в составе Португалии завершил участие на чемпионате мира на стадии ¼ финала.