Булыкин назвал преемника Месси

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о нападающих Килиане Мбаппе и Лионеле Месси.

«Мбаппе — молодой и перспективный. Он — следующее поколение великих. Сейчас Месси доказал, что он великий, но он уже возрастной. Думаю, Мбаппе станет следующим, кто будет покорять такие же вершины», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Месси стал лучшим футболистом минувшего чемпионата мира. Напомним, 35-летний аргентинец вместе со своей сборной одолел в финале турнира сборную Франции (3:3, 4:2 по пенальти) и впервые в карьере стал чемпионом мира.

Стоит отметить, что 24-летний Мбаппе стал лучшим бомбардиром мундиаля, забив восемь мячей за семь игр.