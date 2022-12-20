Де Дзерби: «Макаллистер был одним из лучших на чемпионате мира»

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби остался под впечатлением от выступления полузащитника команды Алексиса Макаллистера на чемпионате мира в Катаре.

«В клубе все очень гордятся Алексисом. Макаллистер был одним из лучших футболистов турнира. Мы много общались с ним во время мундиаля, я рад за него. Теперь его ждут две недели отдыха», - передает слова специалиста BBC.

Макаллистер в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. В финальном поединке турнира южноамериканцы оказались сильнее Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Это первое чемпионство «альбиселесте» с 1986 года.