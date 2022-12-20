Тарханов — о ЧМ-2018 и ЧМ-2022: «Новых тенденций я не заметил»

Экс-наставник «Урала» Александр Тарханов высказался о чемпионате мира – 2022 в Катаре и чемпионате мира – 2018 в России.

«Оба чемпионата оставили примерно одинаковые впечатления. И в России, и в Катаре были команды, которые хорошо оборонялись, и команды, которые делали ставку на атакующий футбол. Пока новых тенденций я не заметил», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

По мнению специалиста, на турнире не появились новые яркие футболисты, в главных ролях были те же Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Криштиану Роналду и Лука Модрич.

Напомним, в 2018 году чемпионом мира стала сборная Франции, а в 2022 году — национальная команда Аргентины.