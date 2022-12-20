Эксперты составили сборную лучших молодых игроков ЧМ-2022

По завершению чемпионата мира в Катаре эксперты авторитетного статистического портала WhoScored на основе своих оценок составили символическую сборную из лучших молодых игроков турнира. Речь о футболистах в возрастной категории до 23 лет. Полностью сборная выглядит так:

Кошта (Португалия) – Дэвис (Канада), Конате (Франция), Тимбер (Нидерланды), Далот (Португалия) - Беллингем (Англия), Мусиала (Германия), Кудус (Гана) – Сака (Англия), Винисиус Жуниор (Бразилия), Гакпо (Нидерланды).

Любопытно, что в сборную не попал полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес. Именно он после финала получил приз лучшему молодому игроку турнира.