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Нигматуллин назвал две сборные, которые стали разочарованием ЧМ-2022

20 Декабря 2022 • 18:24 Комментировать

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос, какие команды разочаровали его на чемпионате мира 2022 года.

«Разочарованием чемпионата мира для меня стала сборная Германии. Я надеялся на то, что они проявят себя получше. Наверное, у них происходит смена поколений», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Помимо этого, эксперт заявил, что его разочаровала сборная Бразилии, но в последнее время они уже приучили к своему несерьезному отношению к турнирам, бразильцы постоянно танцуют и развлекаются.

Напомним, Германия не смогла выйти из своей группы, пустив в плей-офф Японию и Испанию, а Бразилия вылетела в четвертьфинале турнира, проиграв Хорватии (1:1, 2:4 по пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Германии Руслан Нигматуллин
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