​Месси сделал трогательную публикацию, став чемпионом мира

Звёздный нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал новую публикацию в социальных сетях. Он показал видео, на котором он играет на детском турнире в 1993 году. Этот ролик Месси сопроводил трогательным текстом.

«От того момента до чемпионата мира в Катаре прошло почти 30 лет. Почти три десятилетия, в течение которых футбол дарил мне много радости и немного печали. У меня всегда была мечта стать чемпионом мира, и я не хотел прекращать пытаться, даже зная, что это может никогда не случиться», - написал Месси.

Форвард добавил, что выигранный кубок мира является наградой не только для нынешней команды, но и для тех игроков, которые выступали за Аргентину ранее. Месси вспомнил мундиаль 2014 года, когда «альбиселесте» проиграли в финале Германии со счётом 0:1. Лео отметил, что Аргентина заслуживала выиграть тот финал.

«Также этот кубок для Диего, который ободрял нас с небес», - написал Месси, вспоминая ушедшего из жизни Диего Марадону.

Кроме того, Месси отметил руководителей аргентинского футбола, финансировавших сборную.

«Без разочарований успех невозможен», - отметил капитан аргентинской сборной.