​Агуэро заработал на ставке за счёт подвигов Месси

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро опубликовал в социальных сетях скриншот ставки, которую он сделал за несколько дней до старта чемпионата мира. Агуэро поставил на то, что Лионель Месси будет признан лучшим игроком турнира. Так и получилось.

Серхио Агуэро поставил 1001 доллар, а итоговый выигрыш составил 8265 долларов.

Напомним, что Лионель Месси на прошедшем чемпионате мира забил семь голов и отдал три результативных паса. Сборная Аргентины в финале мундиаля обыграла Францию по пенальти.

Добавим, что Серхио Агуэро завершил карьеру несколько лет назад из-за проблем с сердцем.