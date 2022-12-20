​Вальдано дал понять, что Месси может сыграть на чемпионате мира – 2026

Бывший футболист сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о будущем Лионеля Месси.

Напомним, что после победного финала чемпионата мира - 2022 Месси заявил о своём намерении продолжать играть за сборную. При этом ранее Лионель давал понять, что финал мундиаля станет для него последним матчем в международной карьере.

«Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, Месси сказал, что собирается выступить на пятом турнире. Он добавил, что невозможно сыграть на шести мундиалях, что никто этого не делал. В то же время он сказал: «Если стану чемпионом мира, то останусь до следующего чемпионата мира».

Посмотрим, способен ли Месси. Футбол показал, что сыграть на шести чемпионатах мира почти невозможно», - сказал Вальдано Cadena Cope.