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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Вальдано дал понять, что Месси может сыграть на чемпионате мира – 2026

20 Декабря 2022 • 17:32 Комментировать (1)

Бывший футболист сборной Аргентины Хорхе Вальдано высказался о будущем Лионеля Месси.

Напомним, что после победного финала чемпионата мира - 2022 Месси заявил о своём намерении продолжать играть за сборную. При этом ранее Лионель давал понять, что финал мундиаля станет для него последним матчем в международной карьере.

«Когда я брал у него интервью перед чемпионатом мира, Месси сказал, что собирается выступить на пятом турнире. Он добавил, что невозможно сыграть на шести мундиалях, что никто этого не делал. В то же время он сказал: «Если стану чемпионом мира, то останусь до следующего чемпионата мира».

Посмотрим, способен ли Месси. Футбол показал, что сыграть на шести чемпионатах мира почти невозможно», - сказал Вальдано Cadena Cope.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Хорхе Вальдано
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Декабря 2022 в 17:33
я вот думаю, а если б Пеле передумал в свое время и сыграл на пятом ЧМ, может бьразильцы сейчас были б не пенртакампеоны, а секстакампеоны )))
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