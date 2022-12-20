Гаджиев объяснил, почему ФИФА хочет проводить ЧМ каждые три года

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира каждые три года. Отметим, что на данный момент мундиаль проходит раз в четырехлетие.

«Если чемпионат мира станут проводить раз в три года, то тогда в один год будут пересекаться мундиаль и Олимпиада. Это крайне сложный вопрос. Нынешний график проведения чемпионата мира вполне нормальный», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

По мнению функционера, ФИФА хочет проводить чемпионат мира чаще, для того чтобы заработать еще больше денег.

Ранее в СМИ сообщалось, что проводить турнир каждые три года хочет лично президент ФИФА Джанни Инфантино.