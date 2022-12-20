Футбольный эксперт Сергей Силкин поделился впечатлениями от прошедшего чемпионата мира в Катаре.

- Каким вам запомнился этот чемпионат мира?

- Прежде всего, шикарным финалом, который получился просто на загляденье. И еще сборной Марокко.

- Какие сборные стали для вас открытием, помимо Марокко?

- Могу отметить, что многие команды рано сошли с дистанции: немцы, бразильцы. Эти сборные для меня стали разочарованием турнира. Бразильцы сами проиграли, сами виноваты в своих неудачах. А немцев я вообще не понял. Вроде команда неплохая по составу, но были моменты, которые не дали ей возможности пройти дальше. Они просто остановились на месте.

- Каких футболистов вы могли бы отметить?

- Очень понравился Гризманн в сборной Франции, Рабио, Мбаппе, и, естественно, Месси, который выступил на своем уровне. О других нет смысла говорить, потому что они никуда не попали.

- Какие-то новшества вы увидели на этом чемпионате мира?

- Футболисты очень быстро стали думать. В зоне атаки практически нет возможности посмотреть, подумать, подработать мяч. Решение должно быть моментальное. А это уже уровень технического мастерства. Он намного вырос. Команды создают такие ситуации, что у игрока, владеющего мячом, нет шансов отдать мяч вперед. За исключением Месси. Он исполнял эти моменты таким образом, как будто сложнее было ошибиться, чем отдать своему партнеру. А он не ошибался.

- Как оцените уровень судейства?

- Раньше было много предупреждений и удалений, а сейчас они пошли по другому пути. Они не стали ломать игру, а команды начали этим пользоваться. Хамское поведение просматривалось и в полуфиналах, и в финале, в том числе. Должна быть золотая середина. Я не сторонник показывать карточки по каждому поводу, как это было в последнее время даже в нашем чемпионате. Очень хорошо, что судьи дают играть. Но с другой стороны, я считаю, что надо обязать ВАР помогать главным арбитрам выносить правильное решение, когда идет конкретная грубость. А в целом судейство было нормальным, и от него никто не пострадал.

- Какие матчи вам понравились помимо финала?

- Аргентина - Голландия. Понравился первый четвертьфинальный матч бразильцев с корейцами. Но там все решил быстрый гол. Просто бразильцы показали свой потенциал и за пятнадцать минут решили вопрос о выходе в следующий раунд. Правда, в дальнейшем они все сами профукали.

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- Впервые в истории чемпионат мира проходил зимой. Как оцените этот факт по итогу? Какие плюсы и минусы увидели?

- Из минусов - очень много травм и многие игроки не смогли участвовать в этом чемпионате. Такие футболисты, как Погба, Бензема. И такие ребята были в каждой сборной. Понятно, что жара взяла свое. С другой стороны все находились в одинаковых условиях, и Аргентина победила по делу. В финале она больше хотела победить и не случайно 70 минут французов не было видно на поле.

- А из плюсов зимнего проведения чемпионата что могли бы отметить? Например то, что футболисты были в хороших кондициях.

- Не все. Например про Криштиану Роналду этого не скажешь. Возможно, уже возраст сказывается. В целом я не против проведения чемпионата мира зимой, но есть определенные сроки. Мундиаль проводится раз в четыре года и к нему надо подготовиться. То есть футболисты должны вместе провести сборы, что-то наиграть. А здесь получилось с корабля на бал. Чемпионаты закончились и через неделю мундиаль. Ребята ничего не успели. У тех, у кого был ресурс в виде Месси или Мбаппе, выступили хорошо.

Елена Григорьевская