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Баженов назвал лучшего футболиста ЧМ-2022

20 Декабря 2022 • 16:48 Комментировать

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов ответил на вопрос, кого он считает лучшим игроком минувшего чемпионата мира.

«Кто лучший игрок чемпионата мира – самый простой вопрос в мире. Безоговорочно, второго мнения не может быть, это Месси. Можно было бы пошутить, но в этом случае шутки неуместны», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

35-летний аргентинец вместе со своей сборной выиграл чемпионат мира, одолев в финальном матче Францию (3:3, 4:2 по пен.). Стоит отметить, что в этой игре нападающий оформил дубль. Всего на минувшем турнире Месси забил 7 мячей и сделал 3 ассиста в семи матчах. 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Никита Баженов
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